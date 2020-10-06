Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президент

Президент Владимир Зеленский продал свой загородный дом и переехал временно на государственную дачу. В то же время он намерен обзавестись для своей семьи новым домом.

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Об этом он рассказал в интервью изданию Politico Europe, тест которого опубликован на сайте ОПУ.

"Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за "ковида". Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству – имею полное право, но я хочу жить дома", – сказал он.

Зеленский отметил, что не собирается долго оставаться в президентской резиденции и сейчас с женой ищут новое место.

"Или построим дом, или возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко", – подчеркнул президент.

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Отметим, что ранее Зеленский подтвердил СМИ, что переехал на государственную дачу в Конча-Заспе. Смотрите об этом на видео:

Видео: PavlovskyNews

А в мае 2019 года, когда Владимир Зеленский стал главой государства, журналисты "Сегодня" побывали в доме, где прописан президент. В народе этот квартал называют Оболонскими Липками — здесь множество новостроек, цены на квартиры весьма кусачие и дотягивают порой до 330 тысяч долларов.

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