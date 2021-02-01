Зеленский про публикации о его разговоре с Трампом: "Я очень обиделся"

Президент надеется на перезагрузку отношений с США при Байдене

Президент Украины Владимир Зеленский был неприятно удивлен публикациями о его первом разговоре с главой США Дональдом Трампом в 2019 году, в которых говорилось, что американский лидер оказывал давление на украинского коллегу.

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Об этом он заявил в интервью изданию Axios, которое вышло на HBO.

"Я читал, что Трамп оказывал давление. Давление? Что ж, я очень обиделся, услышав это... Может, мы меньше Соединенных Штатов, но мы независимая Украина", – сказал украинский президент.

По его словам, не важно, о чем говорили два лидера государства, поскольку "такие вещи нельзя публиковать".

"Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами, и никто из нас не имеет права публиковать такие вещи", – считает Зеленский.

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Он также подчеркнул, что, по его мнению, источник этих публикаций не в Украине.

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На вопрос журналиста, зол ли он на президента Трампа, Зеленский согласился, что "немного" зол.

В то же время президент Украины надеется на перезагрузку отношения США и Украины при новой администрации и с президентом Байденом.

Напомним, после телефонного разговора президента Украины с Дональдом Трампом в 2019 году американские СМИ сообщили, что президент США пытался надавить на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Впоследствии эти публикации привели к первой попытке объявить импичмент Трампу.

Перед президентскими выборами Трамп заявлял, что расследование деятельности украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, станет одной из важных тем предвыборной гонки в Соединенных Штатах.

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