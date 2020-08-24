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У нас есть своя Венеция и Мальдивы: Зеленский призвал страны к партнерству с Украиной (видео)

24 августа, 16:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент назвал достоинства страны, которые могут привлечь мировое сообщество

Президент Владимир Зеленский, который поздравил украинцев с Днем Независимости, призвал мировое сообщество к всестороннему партнерству с Украиной.

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Соответствующее видео опубликовали в Офисе президента.

Зеленский отметил, что Украина имеет "свой Берлин, свою Венецию и свои Мальдивы", имея ввиду популярные места в Киеве, Одессе и Херсоне.

Также президент назвал и другие достоинства страны: низкий налог на IT-бизнес, земельная реформа и самая плодородная в мире земля.

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"Украина – зеленая, мирная и открытая. И это самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас", – подчеркнул глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украину с 29-й годовщиной независимости поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии и других стран, а также Папа Франциск и Королева Елизавета II. В поздравлениях большинство стран обещали Украине свою поддержку.

Также смотрите в сюжете сегодня, как украинцы со всего мира поздравляли родную страну с Днем Независимости:

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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