Зеленский присвоил звания Героев Украины членам экипажа сбитого в Иране самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые погибли в результате катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана (Иран).

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства подписал указ № 600/2020 29 декабря.

Звание Героя Украины посмертно присвоено:

командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко;

командиру воздушного судна – пилоту-инструктору Алексею Наумкину;

второму пилоту Сергею Хоменко;

старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову;

бортпроводникам Денису Лыхну, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.

"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга", – говорится в указе.

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Напомним, на прошлой неделе Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета МАУ 8 января. Согласно документу, украинский лайнер был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

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