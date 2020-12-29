Зеленский присвоил звания Героев Украины членам экипажа сбитого в Иране самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" членам экипажа рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые погибли в результате катастрофы 8 января 2020 года у Тегерана (Иран).
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Глава государства подписал указ № 600/2020 29 декабря.
Звание Героя Украины посмертно присвоено:
- командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко;
- командиру воздушного судна – пилоту-инструктору Алексею Наумкину;
- второму пилоту Сергею Хоменко;
- старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову;
- бортпроводникам Денису Лыхну, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб.
"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга", – говорится в указе.
Напомним, на прошлой неделе Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета МАУ 8 января. Согласно документу, украинский лайнер был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
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