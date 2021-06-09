Українська
$ 27,18
33,11
  1. Новости политики

Зеленский примерил форму сборной Украины, от которой "пригорало" у РФ (фото)

9 июня 2021 9:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства выбрался на природу и сфотографировался в новой форме украинских футболистов

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский с формой украинской сборной по футболу. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский надел подаренную ему футболку сборной Украины по футболу и уже с нетерпением ждет старта Чемпионата Европы.

Реклама

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Глава государства выбрался на природу и сфотографировался в новой форме украинских футболистов.

"Ждем пятницу. На этот раз – не через СНБО", – написал президент.

В тренде
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне
Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Отметим, что именно в пятницу, 11 июня, стартует Чемпионат Европы по футболу, а сборная Украины первый матч сыграет 13 июня с Нидерландами.

Реклама

Напомним, новый дизайн формы украинской сборной вызвал истерику в России и непосредственно в Кремле – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями. Подробности читайте в материале "Сегодня".

8 мая Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой запретить Украине использовать новую форму. Однко УЕФА одобрил новую форму Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне
Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в ВашингтонеВласть
Притула уходит из партии
Притула уходит из партии "Голос" и назвал причинуВласть
Вода в Крым в обмен на уступки России? В МИД отреагировали на слова Арестовича
Вода в Крым в обмен на уступки России? В МИД отреагировали на слова АрестовичаВласть
Адекватные правки: почему у Зеленского удалили заявление о поддержке евроинтеграции Украины Байденом
Адекватные правки: почему у Зеленского удалили заявление о поддержке евроинтеграции Украины БайденомВласть
Власти Украины могут дать воду в оккупированный Крым – Арестович назвал условие
Власти Украины могут дать воду в оккупированный Крым – Арестович назвал условиеКрым
"Мощный магнит" для туризма – Зеленский раскрыл масштабные планы на ЧернобыльУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять