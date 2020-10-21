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Зеленский приказал провести военный парад на 30-летие независимости Украины

21 октября, 17:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Президент определил, кто будет отвечать за организацию и проведение праздника

Если 29-я годовщина независимости прошла без военных и техники, то в следующем году будет военный парад. Президент Владимир Зеленский подписал указ об организации и проведении Дня Независимости Украины в 2021 году.

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Об этом сообщает Офис президента.

Согласно указу, 23 августа следующего года проведут традиционные мероприятия по случаю Дня Государственного флага. А на следующий день, 24 августа, планируется военный парад на Крещатике.

Также Зеленский приказал организовать и провести:

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  • торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины при участии представителей органов государственной власти, иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности;
  • церемонии возложения цветов;
  • тематические конференции, круглые столы не тему независимости нашей страны;
  • широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию Дня Государственного флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины.

В свою очередь Нацбанк должен будет выпустить в обращение юбилейные монеты в честь 30-летия независимости. Также выпустят соответствующие почтовые марки и конверты.

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За организацию и проведение праздника будут отвечать премьер-министр и руководитель Офиса президента. Привлекут к этому и местные власти в регионах.

Напомним, что в связи с отсутствием военного парада 24 августа этого года в Киеве прошел Марш ветеранов войны на Донбассе. В Марше защитников участвовали около 7000 ветеранов со всей Украины. На нем не было ни одного из президентов, любых представителей власти или политических сил.

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указ День Независимости Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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