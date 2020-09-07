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Зеленский приказал МВД оперативно вычислить вандалов, изувечивших "Девочку с колосками"

7 сентября, 17:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства напомнил, что правоохранители должны пресекать акты вандализма

Президент Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа и призывает правоохранительные органы как можно скорее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида, который произошел в ночь на 22 августа, сообщает пресс-служба Банковой.

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Он подчеркнул, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством.

"Правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников, но и предотвращать их. Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", – отметил Зеленский.

Напомним, в ночь 22 августа года неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки "Горькая память детства" (ее еще называют "Девочка с колосками") в Нацмузее Голодомора-геноцида. Обращение руководства музея по факту совершения правонарушения занесено в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

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музей вандализм голодомор скульптура девочка Владимир Зеленский вандал

Источник: Сегодня

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