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Зеленский пригрозил закрытым телеканалам пожизненным баном в YouTube

9 марта, 14:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Припомнил президент и Шария, который из Испании учит, как жить в Украине

После того, как были закрыты телеканалы "112", ZIK и NewsOne, президент Владимир Зеленский теперь намекнул, что их могут забанить и в интернете. Об этом он сказал на форуме "Украина 30".

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Он отметил, что информационно Украину атакуют не только извне, но и изнутри, когда распространяются фейки о коронавирусе, армии и т.п. Президент подчеркнул, что информационная война – это не только дезинформация или ложь, но и киберугрозы.

"Это искусственно созданные так называемые лидеры мнения, которым из Испании виднее (намек на блогера Анатолия Шария. – Ред.), как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора. Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", – сказал Зеленский.

Вечером 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Однако их вещание не прекратилось полностью – телеканалы перешли в YouTube. Зеленский назвал это решение тяжелым, но объяснил, что попавшие под санкции каналы финансировались Россией и занимались пропагандой.

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телеканалы YouTube Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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