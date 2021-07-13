Зеленский пригласил в Украину нового президента Израиля: о чем говорили

Ицхак Герцог только вступил в должность президента и уже начал обсуждать сотрудничество с Украиной

Зеленский созвонился с Герцогом. Коллаж "Сегодня"

После недавнего разговора с израильским премьером сегодня президент Владимир Зеленский созвонился с новым президентом Израиля Ицхаком Герцогом и пригласил его посетить Украину с визитом.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Украинский лидер поздравил своего коллегу со вступлением в должность президента.

"Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Убежден, что сотрудничество с новым президентом и новым правительством Израиля будет плодотворным, а наши страны и в дальнейшем будут углублять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество", – сказал Зеленский.

Они обсудили обоюдное открытие центров высокотехнологичного развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме, а также 80-ю годовщину массовых расстрелов в Бабьем Яру и вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

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"Память о трагедии Бабьего Яра научит молодое поколение тому, к чему может привести жестокость", – сказал Герцог.

В конце разговора Зеленский пригласил президента Израиля в Украину.

"Жду нашу личную встречу в Киеве в ближайшее время. Уверен, что совместными усилиями мы углубим партнерские отношения между Украиной и Израилем", – подчеркнул глава украинского государства.

Как мы уже писали, сегодня Зеленский отреагировал на статью президента РФ Владимира Путина об Украине. Он потроллил хозяина Кремля: оказывается, Путин не мог найти время для личной встречи из-за того, что работал над статьей.