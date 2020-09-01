Зеленский приехал в Полтавскую область: что ему показали (фото)

Президент Владимир Зеленский продолжает турне по областям Украины и вслед за Черкасской областью, где он был на прошлой неделе, посетил с рабочей поездкой Полтавщину.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, он посетил ряд инфраструктурных объектов.

В частности, ему представили проект реконструкции взлетной полосы полтавского аэропорта, после чего Зеленский потребовал в следующем году начать ремонт полосы – работу будут включены в проект национальной программы "Большое строительство".

Кроме того, президент посетил реконструированный корпус интервенционной кардиологии и реабилитации Полтавского областного клинического кардиологического диспансера, осмотрев кабинеты УЗД, ЭКГ, ударно-волновой терапии и зал физической реабилитации. По словам главы государства, ни в одной стране мира нет государственной больницы такого уровня.

Зеленский также оценил завершенный на 96% капитальный ремонт трассы М-03 Киев – Харьков в пределах города Полтавы, на который выделили 95 млн грн субвенции из государственного бюджета. Президент остался доволен.

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Вдобавок к этому, у Зеленского запланировано участие в представлении проекта Стратегии развития Полтавской области до 2027 года.

Напомним, в марте Зеленский уже посещал Полтавщину. Тогда он ознакомился с ходом реконструкции областной клинической больницы, проинспектировал уникальную в Украине бетонную трассу Днепр – Решетиловка и посетил эвакуированных из Китая украинцев, которые были выписаны из карантина.

А в ноябре президент сменил руководство Полтавской областной государственной администрации, назначив Олега Синегубова руководителем области вместо Олега Пругла.

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