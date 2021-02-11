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Зеленский приехал к морпехам: яркие фото и видео с передовой

11 февраля, 16:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства ознакомился с ситуацией на фронте и пообщался с бойцами

Президент Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс посетил на передовой украинских военных.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Он ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими.

"Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", – сказал Зеленский.

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В свою очередь бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты подарили президенту памятный значок – кои, который означает, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".

Видео: Офис Президента Украины

Как сообщали новости "Сегодня", президент приехал на Донбасс вместе с послами "Большой семерки" (G7). Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, зачем Зеленский привез туда дипломатов.

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Донбасс военнослужащие Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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