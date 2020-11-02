Зеленский придет на заседание "Слуги народа": СМИ узнали, что будут обсуждать

Кроме президента к "слугам народа" зайдет и спикер Верховной Рады Разумков

Сегодня депутаты "Слуги народа" проведут заседание фракции, участие в котором примет и президент Владимир Зеленский. Главной темой станет обсуждение ситуации с Конституционным Судом.

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Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в политсиле.

Стало известно, что заседание запланировано на 19:00. Первым должен будет выступить президент, потом спикер парламента Дмитрий Разумков и за ним глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

На повестке заседания обсуждение таких законопроектов:

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о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству;

об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы по обеспечению сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения;

проект госбюджета на следующий год и изменения к нему;

изменения в Бюджетный кодекс;

закон о виртуальных активах;

закон о господдержке инвестиционных проектов;

изменения в законы относительно организации и деятельности органов местного самоуправления и изменения в переходные положения Налогового кодекса.

Встречу Зеленского со "слугами народа" подтверждают и источники РБК-Украина, которые утверждают, что обсудят президентский законопроект об увольнении судей КСУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский призвал "слуг народа" принять жесткие решения относительно Конституционного суда, поддержав соответствующие законопроекты. Он считает, что Украина находится на грани катастрофы.

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