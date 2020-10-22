Зеленский: При 15 000 больных в сутки мы можем ввести локдаун

Президент Владимир Зеленский считает, что жесткий карантин в Украине нецелесообразен, поскольку это остановит страну. Но при 15 000 больных в сутки – это возможно. Об этом он сказал в интервью каналу "Украина" и другим телеканалам.

"Касательно локдауна я хочу всех успокоить. Мы все понимаем, что любой локдаун полностью остановит нашу экономику – это страшно, это опасно и на сегодняшний день, я считаю, невозможно и нецелесообразно", – сказал он.

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Зеленский рассказал, что власть в начале эпидемии рассматривала вариант введения жесткого карантина при 5000 новых больных в сутки.

"Где-то месяц назад мы считали, что при 9500 больных в день наша медицина остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах и не будет хватать медиков. И Степанов (глава Минздрава) тут прав, что на сегодняшний день при 15 000 (больных в сутки) мы можем ввести локдаун, но это не о койко-местах… Мы не можем увеличить количество врачей… не могут миллионы врачей вдруг появиться в Украине", – сказал президент.

Смотрите полное интервью сегодня в 18:00 на телеканале "Украина".

Напомним, главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что пока система здравоохранения справляется с приростом больных коронавирусом, а возможное введение жесткого локдауна является "исключительно резервным моментом".

Тем временем наш источник в правительстве сообщил, что в Кабинете министров рассматривают "зеленый, желто-зеленый, желтый и черный" сценарии карантина после местных выборов. "Черный" сценарий будут вводить, когда будет высокая смертность, больных 10 тысяч в сутки, а в больницах не будет хватать мест. Причем ориентируются уже не на количество случаев, а на места в больницах и смертность.

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