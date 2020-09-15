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Зеленский предупредил: "Северный поток – 2" бросает серьезный вызов всей Европе

15 сентября, 18:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев призывает Вену обратить внимание на энергетическую безопасность всей Европы

Президент Владимир Зеленский призвал власти Австрии рассмотреть вопросстроительства газопровода "Северный поток – 2" с точки зрения энергетической безопасности, в частности всей Европы, сообщает пресс-служба Банковой.

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После переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом в Вене, Зеленский отметил, что это не только энергетическая безопасность Украины.

"При всем этом понимаю, что есть серьезные вызовы из-за "Северного потока – 2". Я считаю, что это в будущем будет вопрос энергетической безопасности всей Европы", – отметил президент.

Он призвал Австрию учесть украинскую позицию при рассмотрении проекта "Северный поток – 2".

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"Как еще может помочь Австрия Украине? Хотя бы уделить сейчас вопросу "Северного потока – 2" чуть больше внимания. Понимаю, что это сложно, но посмотреть на этот вопрос под нашим углом", – отметил глава украинского государства.

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Напомним, 12 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что критически относится к строительству газопровода "Северный поток – 2" и всегда была против него, несмотря на то что Датское энергетическое агентство дало разрешение на его строительство.

На днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

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газопровод Владимир Зеленский Курц Северный поток 2

Источник: Сегодня

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