Зеленский представил нового главу военной разведки Украины

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Главного управления разведки Кирилла Буданова и рассказал, что это боевой офицер с большим опытом.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Он напомнил, что именно военная разведка в системе национальной безопасности Украины является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.

"Это офицер, который прошел все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, следовательно – это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом. Ее (разведки) основа – это военные профессионалы с большой буквы. Неоднократно ваши знания, ваш опыт и мастерство подтверждались как в мирных условиях, так и во время войны. За последние годы вам удалось нарастить свои способности и выйти на новый уровень. Однако мы с вами прекрасно понимаем – останавливаться рано. Впереди еще много задач и вызовов", – сказал Зеленский.

Кирилл Буданов. Фото: president.gov.ua

В свою очередь главный военный разведчик страны поблагодарил президента за доверие и заявил, что четко понимает поставленные перед ним задачи.

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"Честь превыше всего" – эта фраза намного содержательнее, чем можно представить. В нее вложено практически все. Это формула победы. Это вектор, на который нужно равняться, это смысл, суть и основа, на которой в дальнейшем будет строиться работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Для меня и моей команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым. Мы нацелены на результат для будущего нашего государства", – заверил Буданов.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Зеленский представил нового главу внешней разведки Украины. Им стали Валерий Кондратюк. Приоритетами в его деятельности на посту главы СВР будет укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер- и технической разведки.

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