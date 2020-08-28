Зеленский предложил Европе массово производить вакцину от COVID-19 в Украине

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

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Прежде всего глава Еврокомиссии поздравила президента с выздоровлением членов его семьи от коронавирусной инфекции и пожелала им крепкого здоровья, сообщает пресс-служба Банковой.

"Спасибо за это. Да, моя жена и сын действительно выздоровели. К сожалению, отходить от этой болезни надо две-три недели после выздоровления. Мы проводим серьезную коммуникацию с обществом, рассказываем о мерах безопасности, ведь все устали от этой эпидемии. Сейчас мы работаем над увеличением количества коек для таких больных, если будет вторая волна", – отметил Зеленский.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно эпидемической ситуации. Президент поблагодарил за достигнутую договоренность о дозах вакцины, когда она будет изготовлена. Он также отметил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.

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"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", – сказал Зеленский.

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Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса в начале 2021 года. Ожидается около 8 миллионов доз, но правительство намерено закупить еще больше.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Россия заявила о создании вакцины от коронавируса, однако эксперты поставили этот факт под сомнение:

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