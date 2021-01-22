Зеленский позвонил преемнику Меркель, говорили о визите и европерспективах Украины

В коалиционном соглашении ХДС с социал-демократами было закреплено договоренность о мощной поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Армином Лашетом, новоизбранным председателем Христианско-демократического союза Германии, партии канцлера Ангелы Меркель.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава украинского государства стал первым лидером, который переговорил с новым главой ХДС сразу после подтверждения результатов выборов в партии и пожелал успехов в его политической деятельности.

Новый лидер ХДС подчеркнул, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии. Зеленский выразил искреннюю благодарность за это и заметил, что это очень важно для украинцев, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе.

"Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами была закреплена договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре по итогам предстоящих выборов в Бундестаг эта традиция будет продолжена", – отметил Зеленский.

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Обсуждалась возможность закрепления в будущем коалиционном соглашении европейской перспективы Украины. Кроме того, глава государства пригласил Армина Лашета осуществить визит в Украину.

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Напомним, 16 января Зеленский поздравил Лашета с избранием на пост председателя ХДС .

Напомним, что Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах. Политик объявила, что в 2021-м она не будет претендовать на какие-либо политические посты.

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