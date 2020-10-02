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Зеленский пожелал Трампу и первой леди США скорейшего выздоровления от коронавируса

2 октября, 20:20

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава украинского государства назвал COVID-19 огромным вызовом для всего мира

Президент Владимир Зеленский пожелал американскому лидеру Дональду Трампу скорейшего выздоровления от коронавируса.

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Глава украинского государства опубликовал пожелание на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что Covid-19 – это огромный вызов для всего мира, и пожелал Дональду Трампу и его супруге Мелании скорейшего и полного выздоровления.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил: у него и его супруги Мелании подтвердили коронавирусную инфекцию.

Затем врачи рассказали о состоянии Дональда и Мелании Трамп. По словам медиков, президент сможет выполнять свои обязанности, несмотря на заражение коронавирусом. Он и его супруга Мелания чувствуют себя "хорошо", на время лечения они будут находиться в Белом доме.

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На информации о том, что Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом, американские индексы упали. Старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона OANDA Джеффри Халли заявил, что болезнь Трампа – потенциально сильный рыночный негатив. Она может привести к прекращению любых переговоров, например, о стимулировании экономики США из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Трамп требовал наказать Китай за распространение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Владимир Зеленский выздоровление коронавирус Дональд Трамп Мелания Трамп COVID-19

Источник: Сегодня

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