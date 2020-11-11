Зеленский тепло поздравил США с Днем ветеранов: Боже, храни Америку!

В партнерстве с нашими американскими друзьями и союзниками украинский народ одерживал победы во всем мире.

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Об этом президент Владмир Зеленский написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодняшний день знаменует собой дань уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника – Соединенных Штатов.

"Американцы украинского происхождения с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США. Великие американские герои, такие как сержант-морпех Майкл Странк, чье подразделение установило легендарный флаг на черных песках Иводзимы", – пишет украинский лидер.

Он подчеркнул, что не менее значимы и американцы украинского происхождения, удостоенные высшей награды Вооруженных сил США за доблесть – Почетной медали. Эти легендарные воины: Николас Минью, Джон Дутко и Николас Орешко, которые служат живым свидетельством американских ценностей.

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"Другой пример тихого, самоотверженного служения – это Роман Купчинский, человек, который тихо вошел в историю. Хочу поздравить Американскую организацию ветеранов, украинских американских ветеранов. Сегодня, в День ветеранов Америки, украинские американские ветераны трепетно ​​хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо за вашу постоянную поддержку Украины в эти тяжелые времена. Слава Украине! Боже, храни Америку!" – подытожил глава государства.

Напомним, этнический русин, т.е. украинец Майкл Странк, прибывший в США в возрасте трех лет из Чехословакии, автоматически получил гражданство Штатов в 1935 году, когда был натурализован его отец. Однако соответствующие документы ему так и не были вручены. Поэтому он посмертно был признан гражданином США в 2008 году. На торжественной церемонии в Арлингтоне их получила младшая сестра солдата.

Также напомним, украинец Майкл Стренк был одним из шести морпехов, которые подняли флаг США над Иводзимой. Он погиб спустя неделю после этого знаменательного события.

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