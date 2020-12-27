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Зеленский поздравил сотрудников СБУ с Днем контрразведки

27 декабря, 10:55

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Президент пожелал контрразведчикам крепкого здоровья

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности Украины с Днем контрразведки.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Сегодня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования. За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри. Ваша деятельность направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу", – говорится в поздравлении.

Президент пожелал контрразведчикам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Украинскому народу.

"Убежден, что вы и впредь будете оставаться образцом в выполнении служебного долга, примером высокого мастерства и патриотизма", – добавил глава государства.

Напомним, в 2020 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила троих шпионов, 15 вражеских агентов, 40 участников незаконных вооруженных формирований, а также предупредила серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил.

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праздники Владимир Зеленский контрразведка
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