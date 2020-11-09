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Зеленский поздравил с Днем украинского языка и обратился с важной просьбой

9 ноября, 13:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства напомнил, что и сам рос в русскоязычной среде и только недавно стал осваивать украинский язык

Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка и призвал украинцев не "травить" друг друга, если кто-то не разговаривает на государственном языке, а наоборот попросил помогать в его изучении.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава государства напомнил, что сам он родился в русскоязычное семье и в начальных классах учился в русскоязычной школе. Он сожалеет, что в молодости не удалось в полной мере овладеть украинским языком, чтобы правильно и свободно на нем общаться (в этом контексте припомнил антипример "украинского языка" от экс-премьера Николая Азарова).

"Овладевать украинским во взрослом возрасте – это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посещать легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди", – сказал Зеленский.

При этом он напомнил, что многие украинцы с детства могли слышать какой-то другой язык, учились или в быту общались, например, на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках. Президент подчеркнул, что это не говорит о том, что эти люди не любят или не уважают украинский язык или они не патриоты. Он отметил, что на войне, где Украину от агрессора защищают солдаты со всех уголков страны, нет языкового разделения.

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"Все мы одинаково кладем руку на сердце, когда звучит "Ще не вмерла...". А когда слышим "Ти признайся мені...", непременно подхватываем: "Звідки в тебе ці чари...". Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова. Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение – точно не будут способствовать его изучению", – заявил Зеленский.

По случаю праздника украинского языка президент призвал украинцев друг друга учить родному языку.

Сайт "Сегодня" предлагает вам пройти тест на знание украинского языка. Ответив на 10 интересных вопросов, вы сможете узнать, как хорошо вы знаете родной язык.

Видео: Сегодня

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украинский язык Владимир Зеленский День украинской письменности

Источник: Сегодня

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