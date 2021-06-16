Зеленский поздравил нового премьера Израиля с формированием правительства

Владимир Зеленский и Нафтали Беннет / коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поздравил его с формированием правительства и назначением на должность.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Совместными усилиями мы должны углубить близкие, партнерские отношения между Украиной и Израилем", - в частности заявил Зеленский.
Он также отметил успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, дальнейшая практическая имплементация которого должна способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере инвестиций.
Кроме того, президент Украины пригласил Нафтали Беннета посетить Киев для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства и проинформировал о запланированных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.
Напомним, парламент Израиля 13 июня большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, которое возглавил бывший министр обороны, лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет. Таким образом закончилось 12-летнее правление Биньямина Нетаньяху.
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