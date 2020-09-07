Зеленский поздравил моряков, освобожденных из плена пиратов в Нигерии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с возвращением на родину шестерых украинских моряков, которые находились в плену нигерийских пиратов больше месяца.
На официальном сайте главы государства напомнили, что членов экипажа судна Curacao Trader освободили 20 августа.
"Наши моряки провели в плену у пиратов больше месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников", – заявил президент.
Зеленский добавил, что ситуацию постоянно держали на контроле.
"Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", - заверил глава государства.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал захват украинцев "резонансным событием" и рассказал, что их освобождением занимаются сотрудники трех посольств.
Как известно, судно захватили в Гвинейском заливе, который является самым опасным регионом планеты в отношении морского разбоя. В прошлом году тут произошло 90% похищений моряков с судов, также именно в этом заливе в марте были захвачены украинские моряки с контейнеровоза Talia F.
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