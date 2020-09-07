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Зеленский поздравил моряков, освобожденных из плена пиратов в Нигерии

7 сентября, 19:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Матросы провели в плену больше месяца

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с возвращением на родину шестерых украинских моряков, которые находились в плену нигерийских пиратов больше месяца.

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На официальном сайте главы государства напомнили, что членов экипажа судна Curacao Trader освободили 20 августа.

"Наши моряки провели в плену у пиратов больше месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников", – заявил президент.

Зеленский добавил, что ситуацию постоянно держали на контроле.

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"Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", - заверил глава государства.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал захват украинцев "резонансным событием" и рассказал, что их освобождением занимаются сотрудники трех посольств.

Как известно, судно захватили в Гвинейском заливе, который является самым опасным регионом планеты в отношении морского разбоя. В прошлом году тут произошло 90% похищений моряков с судов, также именно в этом заливе в марте были захвачены украинские моряки с контейнеровоза Talia F.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

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Нигерия пираты моряки освобождение плен Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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