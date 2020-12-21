Зеленский потребовал выплатить компенсации семьям умерших медиков

Смертельных случаев от COVID-19 среди медиков намного больше, чем сейчас известно, уверен президент

Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании поднял вопрос выплат семьям, в которых умерли медики. Он просит чиновников помочь людям получить выплаты. Об этом сообщает Офис главы государства.

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По его словам, на сегодняшний день в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, 33 из которых – профинансированы.

"Этот вопрос стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев гораздо больше, и все надо проверить. Вместе с тем необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, которые потеряли члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", – сказал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", в мае Верховная Рада приняла закон о страховании медиков от коронавируса. Выплаты положены и самим медработникам, если они получили инвалидность в результате воздействия COVID-19, и семьям умерших медиков.

А недавно Кабмин решил застраховать от коронавируса студентов-медиков и интернов. Страховку получат те, кто будет принимать участие в борьбе с COVID-19.

Видео: Сегодня

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