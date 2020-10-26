Зеленский потребовал достоверную статистику по COVID-19

Главе государства также доложили о ситуации с койко-местами в больницах, подключенными к кислороду

В Украине продолжают выявлять по несколько тысяч больных в сутки, но президент Украины недоволен предоставляемыми данными. Владимир Зеленский потребовал достоверной статистики по COVID-19.

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Об этом он говорил на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает Офис главы государства.

На встрече с чиновниками, на которой присутствовал и министр здравоохранения Максим Степанов, Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики относительно заболевших и тех, кто выздоровел.

На это Степанов ответил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам – отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

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Также президенту доложили, что сейчас к кислороду подключено более 16 000 "коронавирусных" коек, что на 6800 больше, чем в сентябре.

Как стало известно, по состоянию на утро 26 октября в Украине подтвердили 5426 новых случаев заражения коронавирусом (348 924 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 73 украинца (6464 с начала эпидемии), а выздоровели 1029 человек (142 537 с начала эпидемии). На днях Степанов заявлял, что в Украине уже занято более 60% коек для больных COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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