Зеленский попросил нардепов не распускать Конституционный суд и сказал почему

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов Украины пока что не рассматривать инициированный им законопроект о перезагрузке Конституционного суда.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отметив, что глава государства преследует цель восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству, в ОПУ добавили, что Зеленский попросил Верховную Раду подождать выводов Венецианской комиссии по "вопросу КСУ", которые должны быть озвучены уже в конце недели.

"Наша позиция неизменна: необходимо восстановить уважение и доверие общества к Конституционному суду Украины, подорванное отдельными судьями", – добавили в пресс-службе Зеленского.

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Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

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В ОПУ отмечают, что данное решение было принято вопреки конституционным ценностям и с многочисленными нарушениями законодательства, международных договоров, регламента и процедуры КСУ, а у самих судей был конфликт интересов.

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