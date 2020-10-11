Зеленский понравился британцам: в ОПУ рассказали о реакции местных СМИ

Президент Украины впервые был с визитом в Британии и произвел там фурор

Британская пресса положительно оценила визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, особенно была отмечена его встреча с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон.

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Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, который находился в составе украинской делегации в Великобритании.

Объясняя важность реакции СМИ Великобритании на приезд Зеленского, он напомнил, что британская журналистика считается одним из эталонов мировой журналистики.

"Там пресса очень непростая, чувствует все нюансы и реагирует, если что-то неправильно. Мы действительно провели анализ британской прессы, нам было интересно посмотреть реакцию на этот визит. И она была, мягко говоря, очень положительной", – сказал Жовква.

По его словам, особенно в британских СМИ разошлась новость о приеме Зеленского с супругой у королевской четы – герцога и герцогини Кембриджских, поскольку это была первая встреча членов королевской семьи за время пандемии.

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"Там говорилось о действительно важных вещах, о благотворительности. Только нельзя разглашать, о чем шла речь, так не принято в королевском протоколе. Состоялась теплая встреча, которая, кстати, длилась наполовину больше определенного времени", – указал он.

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Оказывается, президент пригласил в Украину королевскую семью, что тоже отметили британские СМИ.

"Безусловно, это не было неожиданностью, об этом предупреждали. Визиты королевских особ – это немного сложнее, чем визиты лидеров. Есть определенное время, когда об этом можно объявлять. Но поверьте мне, мы очень скоро увидим продолжение диалога королевской семьи с президентом Украины и его супругой", – подчеркнул Жовква.

Чиновник ОПУ также добавил, что много писала британская пресса и о встрече Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, об их совместном подписании большого соглашения.

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Как сообщали новости "Сегодня", 8 октября Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон подписали большое соглашение о стратегическом партнерстве. Представители украинской делегации отмечали, что у Британии больше ни с одной страной мира нет подобных соглашений. Читайте подробнее об историческом соглашении с Британией.

Также Зеленский подвел итоги визита в Великобританию. Он рассказал об общении с Джонсоном и каких договоренностей удалось достичь.

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