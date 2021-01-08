Зеленский покатался в Буковеле: фото с украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой отпуск. И хотя он не оставил государственные дела, продолжая рабочие встречи с правительством (видимо, удаленно), глава государства находится далеко от Киева и Банковой улицы.
Как сообщает "Сегодня", президента заметили на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.
Судя по снимкам, которые появились в соцсетях, президент не только активно проводит время в одном из самых популярных мест нашей страны, но и активно фотографируется с другими отдыхающими.
Напомним, что в отпуск Зеленский отправился после открытия елки и "зимнего городка" перед зданием президентской администрации на Банковой. Прошлый Новый год президент с семьей тоже встречал в Карпатах..
Тем временем в Украине ввели локдаун. Сайт "Сегодня" провел рейд по Киеву и проверил, соблюдаются ли карантинные ограничения и есть ли нарушители правил.
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