Зеленский покатался в Буковеле: фото с украинцами

Президент активно и с удовольствием фотографировался с отдыхающими

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой отпуск. И хотя он не оставил государственные дела, продолжая рабочие встречи с правительством (видимо, удаленно), глава государства находится далеко от Киева и Банковой улицы.

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Как сообщает "Сегодня", президента заметили на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

Судя по снимкам, которые появились в соцсетях, президент не только активно проводит время в одном из самых популярных мест нашей страны, но и активно фотографируется с другими отдыхающими.

Фото: instagram.com/__r_u__d_a__

Фото: instagram.com/petia_gavrushchuk

Фото: https://www.instagram.com/mighty_migs27

Фото: instagram.com/tsipino_6

Фото: instagram.com/natalia.shnitko

Фото: instagram.com/babichsergey24

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Напомним, что в отпуск Зеленский отправился после открытия елки и "зимнего городка" перед зданием президентской администрации на Банковой. Прошлый Новый год президент с семьей тоже встречал в Карпатах..

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Тем временем в Украине ввели локдаун. Сайт "Сегодня" провел рейд по Киеву и проверил, соблюдаются ли карантинные ограничения и есть ли нарушители правил.

Видео: Сегодня

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