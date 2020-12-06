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Зеленский заявил о месяце без потерь на Донбассе

6 декабря, 12:20

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Сегодня 133-й день, как было объявлено прекращение огня на Донбассе, отметил глава государства

На Донбассе уже месяц нет боевых потерь среди украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

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Зеленский отметил, что сегодня 133-й день, как было объявлено прекращение огня на Донбассе. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери – в десять.

"Сейчас есть "тишина", есть месяц без убитых и раненых. Возможно, это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных, но скажу по-простому. В нашей Украине похорон стало меньше почти в 10 раз, в 10 раз меньше слез матерей, жен, детей…" – заявил Зеленский.

Отметим, на прошлой неделе от снайперского огня погиб боец бригады имени Черных Запорожцев.

Ранее Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.

Также Зеленский согласовал новый порядок допуска правоохранителей к территориям, граничащим с зоной боевых действий.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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