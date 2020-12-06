Зеленский заявил о месяце без потерь на Донбассе

На Донбассе уже месяц нет боевых потерь среди украинских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Офиса президента в Facebook.
Зеленский отметил, что сегодня 133-й день, как было объявлено прекращение огня на Донбассе. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери – в десять.
"Сейчас есть "тишина", есть месяц без убитых и раненых. Возможно, это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных, но скажу по-простому. В нашей Украине похорон стало меньше почти в 10 раз, в 10 раз меньше слез матерей, жен, детей…" – заявил Зеленский.
Отметим, на прошлой неделе от снайперского огня погиб боец бригады имени Черных Запорожцев.
Ранее Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.
Также Зеленский согласовал новый порядок допуска правоохранителей к территориям, граничащим с зоной боевых действий.
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