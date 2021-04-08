Зеленский подписал закон про референдум

В скором времени информацию опубликуют официально

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О народовластии через всеукраинский референдум", предложенный им же в прошлом году.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, а позже соответствующая информация появилась на сайте Офиса президента.

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"Активное участие в разработке проекта этого закона принимали представители общественных организаций, академического сообщества, были учтены оценки Венецианской комиссии и европейская практика референдумов", – отметили в ОПУ.

Эта же информация подтверждается на сайте Рады – 8 апреля документ вернули з подписью президента.

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"Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум был принят голосами 252 народных депутатов в январе этого года.

Согласно закону, референдумы в Украине будут проводиться по самым важным вопросам:

внесение поправок в I, III и XIII разделы Конституции;

вопросы общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

прекращение действия закона Украины или отдельных его положений (инициирует народ).

В то же время, вопросы касательно налогов, бюджета, амнистии, защиты прав человека и основных свобод, из компетенции органов правопорядка, прокуратуры или суда, а также такие, что противоречат Конституции или же нарушающие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины решать через референдум нельзя.

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