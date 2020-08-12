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Зеленский подписал закон об оборонных закупках: что это за документ

12 августа, 20:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент одобрил важный закон, который приблизит Украину к Евросоюзу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в прошлом месяце Радой закон № 808-их "Об оборонных закупках", который должен защитить национального производителя товаров военного назначения, а сфера военных закупок соответствовать стандартам НАТО.

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Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

У Зеленского отметили, что этот закон определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

"Законом также определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок", – добавили в ОПУ.

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Среди целей закона отмечены:

  • определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов;
  • создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок;
  • гармонизация законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.
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Напомним, что ранее в этом году Совет национальной безопасности и обороны решил существенно увеличить оборонный заказ на 2020, 2021 и 2022 годы.

О том, как реформирование оборонной сферы поможет Украине стать членом НАТО, смотрите в видеосюжете:

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госзакупки Владимир Зеленский министерство обороны оборонный заказ

Источник: Сегодня

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