Зеленский подписал закон о реорганизации общин и районов: что означает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реорганизации общин и районов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Что это означает:
- Документ регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских глав и советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.
- Документом определены особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА.
Документом решается вопрос:
- правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории общин, утвержденных Кабинетом министров;
- правопреемства относительно имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.
- Кроме того, в законе прописана реорганизация сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права.
- Также документ предусматривает продление до окончания бюджетного периода выполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, ликвидированных парламентом.
В начале ноября Верховная рада приняла данный законопроект за основу. Тогда за него проголосовали 280 парламентариев.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственной земли из государственной в коммунальную собственность громад.
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