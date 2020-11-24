Зеленский подписал важный закон насчет ООС: Венедиктова объяснила детали

Новая инициатива упростит работу прокуроров и следователей в зоне боевых действий

Президент Владимир Зеленский согласовал новый порядок допуска правоохранителей к территориям, граничащим с зоной боевых действий.

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Как сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова, соответствующий законопроект был подписан 24 ноября.

Она подчеркнула, что это было необходимо для более быстрого реагирования и эффективного расследования преступлений в районе сдерживания российской агрессии.

Прежде закон предусматривал размытую формулировку "особый порядок", что создавало конкуренцию полномочий органов военного управления и правоохранителей.

Из-за этого прокуроры и следователи получали доступ к местам преступлений через несколько дней или даже недель, что влияло на качественность сбора доказательств.

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"Теперь же военное командование в сотрудничестве с правоохранителями обязаны утвердить четкие и понятные правила для полноценной работы прокуроров, следователей и дознавателей вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях", – отметила Венедиктова.

Также должны быть предусмотрены условия доступа к местам преступлений на этих территориях для экспертов, понятых и других участников следственного процесса.

Резюмируя, генпрокурор подчеркнула, что новый законопроект позволит устранить пробелы и даст возможность органам предварительного расследования и прокурорам осуществлять свои полномочия в полном объеме.

Напомним, что ранее в этот день в штабе Объединенных сил сообщили о гибели бойца ВСУ, которого ранил снайпер боевиков.

Также сообщалось, что недавно в оккупированной Горловке в результате срабатывания взрывного устройства погибли трое мирных жителей.

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