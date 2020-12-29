Зеленский подписал указ о развитии высоких технологий: что это значит

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 декабря 2020 года относительно совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ.

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В своем указе президент поручил создать Межведомственную комиссию по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны относительно комплексного развития высоких технологий.

Эта комиссия будет заниматься:

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реализацией государственной политики инновационного развития Украины;

усовершенствованием взаимоотношений бизнеса в сфере высоких технологий, в частности в подготовке кадров, проведении фундаментальных и прикладных научных исследований;

будет помогать бизнесу в производстве и реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

ускорением перехода Украины на инновационную модель развития.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина заняла 45-е место в глобальном рейтинге инноваций и снова обошла Россию. Украина вошла в ТОП-3 инновационных экономик стран из группы с нижним средним доходом.

Ранее проректор Харьковского национального университета внутренних дел, доктор исторических наук Владимир Шульга объяснял в своем блоге на нашем сайте, почему высокие технологии не используют в Украине.

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