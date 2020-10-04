Зеленский подписал указ о привлечении в Украину программистов из Беларуси

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит ряд льгот для программистов из Беларуси, которые решат переехать в Украину и работать на территории нашей страны.

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Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Ожидается, что документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины, привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов.

В частности, президент распорядился, чтобы правительство продлило до 180 дней в год срок временного пребывания граждан Беларуси на территории Украины. Это касается предпринимателей, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также Кабмин должен запустить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для белорусов. Срок получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за границы Украины планируют сократить до трех дней.

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Отдельно правительству предстоит оптимизировать получение разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства, чтобы трудоустроить белорусских ІТ-специалистов. Предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу "молчаливого согласия".

Кроме того, президентский указ требует усовершенствования процедуры регистрации белорусских IТ-специалистов как физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога.

Также правительство должно обеспечить функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для консультаций белорусам, которые иммигрируют в Украину.

Вместе с тем государственные администрации областей Украины, а также Киева, должны способствовать предоставлению консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что иностранным айтишникам стало проще переехать в Украину.

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Напомним, на фоне масштабных протестов в Беларуси в зоне риска оказалась одна из наиболее прогрессивных сфер бизнеса страны – IT-сектор, который обеспечивал до 10% ВВП страны. Но вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что Украина готова создать все условия для работы белорусских программистов в нашей стране.

Напомним, что IT-сфера приносит Украине до 4% ВВП:

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