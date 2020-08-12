Зеленский подписал указ о Дне независимости Украины в условиях коронавируса

Празднования проведут с учетом требований по предотвращению распространения COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения COVID-19.

Также 23 августа 2020 года, в День Государственного флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа 2020 года, проведут торжества с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

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Кроме того, в День Независимости будет проведена церемония возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

"Предусмотренные тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыте национального государства. Правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении.

Кабмин должен поддержать инициативы общественности, направленные на укрепление национального единства, развитие государства, популяризацию национальных традиций и государственных символов Украины, утверждение положительного имиджа нашего государства в мире.

А Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.

Напомним, что на День Независимости в Украине назначили дополнительные поезда "Интерсити".

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