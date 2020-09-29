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Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра: видео церемонии

29 сентября, 12:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На территории Мемориального комплекса были установлены специальные инсталяции

Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 79-й годовщины памяти жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве.

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Президент вместе с главой правительства и спикером Верховной Рады приняли участие в открытии мемориала, посвященного жертвам трагедии. Городские власти подготовили инсталляцию, олицетворяющую тот страх и ужас, который происходил в этих местах.

"На 79-ю годовщину трагедии мы представим первые проекты на территории яра. Самый большой из этих проектов, 40 метров в диаметре, будет открыт на участке, где планируется возведение мемориала. Долгое время здесь находился полигон для автошколы, здесь выгуливали животных и играли в футбол. Это результат политики забвения, которая проводилась в отношении этого места в советское время. Это должно измениться", – прокомментировал рассказывал накануне генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" призван почтить память о жертвах событий сентября 1941 года. Тогда, всего через несколько дней после оккупации Киева, около 34 000 евреев города были отправлены в Бабий Яр и расстреляны. Позже, на этом же месте, жертвами массовых убийств стали представители других меньшинств и национальностей. Летом этого года президент Владимир Зеленский обсудил строительство Мемориала в Бабьем Яру с зарубежными партнерами данного проекта.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Израиль поддержал идею создания Мемориального центра жертвам Холокоста "Бабий Яр". Его собираются возвести в Киеве вместо заброшенного спорткомплекса на Дорогожичах, рядом с местом массовых расстрелов в годы Второй мировой войны.

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бабий яр Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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