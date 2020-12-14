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Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС (фото)

14 декабря, 09:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вместе с главой государства присутствовали высшие государственные чиновники

Президент Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, возложив цветы к мемориалу.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, президент в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве. Вместе с Зеленским память героев-ликвидаторов почтили глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава ОПУ Андрей Ермак. Они почтили память погибших минутой молчания.

В свою очередь глава правительства написал в Telegram, что Украина сегодня вспоминает сотни тысяч храбрых, мужественных людей, которые ценой собственной жизни и здоровья приняли судьбоносное вызов, чтобы защитить не только Украину, но и весь мир.

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"Сегодня наш долг – помнить о подвиге участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Они являются примером мужества, самоотверженности и высокого профессионализма … Склоняю голову в память о погибших", – заявил Шмыгаль.

День ликвидатора последствий на ЧАЭС в Украине – памятная дата, посвященная чествованию мужества и самоотверженности участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, утвержденная в 2006 году и приуроченная к окончанию строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что границы 30-километровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС никак не изменились, уровень загрязнения комплексно не оценивали, пределы зоны не пересматривались, а потому земли никак не используются. Определить, какие участки зоны отчуждения могут быть пригодными для жизни, взялись украинские ученые совместно с японскими.

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Чернобыль ЧАЭС Владимир Зеленский ликвидаторы

Источник: Сегодня

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