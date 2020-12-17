Зеленский: первую партию вакцины нужно получить уже в январе

Власти страны работают над тем, чтобы Украина получила первые партии вакцины против коронавируса уже в январе, чтобы начать вакцинацию в стране.
Об этом во время конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" заявил президент Владимир Зеленский.
Однако, по его словам, "мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале, но мы над этим очень сильно работаем".
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Как отметил Зеленский, сейчас руководство страны, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб изучают информацию о "странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация, и где может остаться избыток вакцин".
Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет в три этапа.
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