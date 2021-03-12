Зеленский переговорил с президентом Австрии о вакцине, Крыме и санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Два лидера говорили о том, какие меры предпринимают страны для противодействия распространению коронавируса и усиления защиты граждан, и согласились, что самым действенным решением является вакцинация.

Зеленский вспомнил о важности солидарного распределения сертифицированных вакцин. Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках COVAX.

Глава государства поблагодарил австрийского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, тот согласился, что международные санкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Зеленский отметил важность поддержания внимания мирового сообщества к развитию ситуации на территории временно оккупированного Крыма и ознакомил собеседника с инициативой "Крымская платформа". Он пригласил президента Австрии с супругой принять участие в инаугурационном саммите инициативы, который состоится в августе 2021 в Киеве, и в праздновании 30-летия независимости Украины.

Напомним, в конце февраля Зеленский подписал указ о создании оргкомитета Крымской платформы.

Также напомним, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предположил, что президент США Джо Байден может принять участие в Крымской платформе.

Видео: Сегодня

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