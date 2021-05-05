Зеленский переговорил с другом Украины в Сенате США. О чем шла речь – главные тезисы

Киев благодарен Вашингтону за финансовую и политическую поддержку, а также санкции против России

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.

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Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, были затронуты такие главные темы.

Поддержка США

Зеленский отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США, и поблагодарил за постоянную и непоколебимую поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент поблагодарил за выделенные в бюджете США на этот год более 700 млн долларов, из которых почти 400 млн пойдут на нужды национальной безопасности и обороны.

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Ситуация на Донбассе

Зеленский рассказал сенатору о ситуации на Донбассе, где стало меньше снайперского огня и погибших за последние дни. Однако до сих пор не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация продолжает оставаться опасной.

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Украина в НАТО

Сенатор отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Санкции против "Северного потока – 2"

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Президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства российского газопровода "Северный поток – 2" и поблагодарил за санкционную поддержку.

Напомним, в кулуарах встречи глав МИД "Большой семерки" в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасу, что Соединенные Штаты решительно выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе.

Напомним, в мае-2019 Зеленский и Портман провели личную встречу и обсудили реформы в Украине.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией