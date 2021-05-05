Українська
$ 27,73
33,51
  1. Новости политики

Зеленский переговорил с другом Украины в Сенате США. О чем шла речь – главные тезисы

5 мая, 21:11

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев благодарен Вашингтону за финансовую и политическую поддержку, а также санкции против России

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с сенатором США, сопредседателем Украинского кокуса в Сенате Робертом Портманом.

Реклама

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, были затронуты такие главные темы.

Поддержка США

Зеленский отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Конгресса США, и поблагодарил за постоянную и непоколебимую поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент поблагодарил за выделенные в бюджете США на этот год более 700 млн долларов, из которых почти 400 млн пойдут на нужды национальной безопасности и обороны.

Реклама

Ситуация на Донбассе

Зеленский рассказал сенатору о ситуации на Донбассе, где стало меньше снайперского огня и погибших за последние дни. Однако до сих пор не удалось достичь договоренностей с Россией о режиме полного прекращения огня, и ситуация продолжает оставаться опасной.

В тренде
Порошенко уличили в скупке антиквариата через офшоры. В его партии все опровергли

Украина в НАТО

Сенатор отметил, что поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Санкции против "Северного потока – 2"

Реклама

Президент оценил сильную позицию США по недопущению завершения строительства российского газопровода "Северный поток – 2" и поблагодарил за санкционную поддержку.

Напомним, в кулуарах встречи глав МИД "Большой семерки" в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасу, что Соединенные Штаты решительно выступают против строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе.

Напомним, в мае-2019 Зеленский и Портман провели личную встречу и обсудили реформы в Украине.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"У вас хотят украсть 9 мая": в "Слуге народа" жестко высказались о Дне примирения 8 маяВласть
"Какой кошмар": Гордон ответил, пойдет ли к Зеленскому вместо МендельВласть
"Коболев, у тебя слишком много денег": экс-глава "Нафтогаза" о своем увольненииЭкономика
Коротко и по делу. Историческое примирение, вступление в ЕС и НАТО – день Зеленского в Польше
Коротко и по делу. Историческое примирение, вступление в ЕС и НАТО – день Зеленского в ПольшеУкраина
Облом дня. ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом (обновлено)
Облом дня. ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка народным депутатом (обновлено)Власть
На встречу Зеленского с Путиным нужен третий: Климкин назвал кандидатов
На встречу Зеленского с Путиным нужен третий: Климкин назвал кандидатовВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять