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Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньги

22 октября, 15:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Повышение минималки до 6000-6500 гривен – это большая нагрузка на бюджет

Президент Владимир Зеленский уже подписал закон о повышении минимальной зарплаты, а сейчас назвал главное условие для дальнейших повышений и "минималки", и пенсий. Об этом он сказал в интервью телеканалам, отвечая на вопрос телеканала "Украина".

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Гаранту напомнили, что 80% пенсионеров и треть украинцев в целом живут за чертой бедности. На это он ответил, что повышение той же минимальной зарплаты до 6000-6500 грн – это огромная нагрузка на госбюджет, "но это все равно правильное решение".

"Мы сделали первые шаги согласно тому, что у нас есть, какие у нас есть деньги. Пенсионеры 80+ получают дополнительные достаточно большие деньги в сравнении с тем, что было. В следующем году заработает программа "75+" – они будут получать больше. Дальше мы хотим понижать этот возраст людей", – сказал Зеленский.

Президент объяснил, что денег на социальную сферу, в том числе пенсии и зарплаты, станет больше тогда, когда в Украине будут несколько миллионов предприятий (необходимо увеличение их количества), когда они будут честно платить налоги.

"Пока, надо признать, экономика слабая. Предпринимателей, которые вышли из тени, – мало, но выйдут. Мы же не просто так идем к электронному государству. А когда мы полностью отойдем от (бумажных) справок, от чиновника, будет меньше коррупции, и все будут платить налоги. Будет и "социалка", и будет равномерно расти в сравнении с количеством бизнеса и налогов", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров дал добро на повышение пенсий в следующем году, а Министерство социальной политики разработало специальный "календарь повышений". Читайте подробней о датах и сроках, как вырастут пенсии в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии зарплаты Владимир Зеленский минималка

Источник: Сегодня

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