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Зеленский озвучил "наполеоновские" планы по сотрудничеству с Германией

19 марта, 12:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства первым делом поблагодарил Ангелу Меркель

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена синхронизировать свою экономику с системой Европейского Союза, в чем особенно поможет сотрудничество с Германией. Об этом он сказал в своем видеообращении к участникам Четвертого украинского-немецкого бизнес-форума, передает ОПУ.

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Первым делом глава государства поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

"Мы высоко ценим сотрудничество с ФРГ в "нормандском формате" для достижения мира на Донбассе. Значение предоставленной нам помощи, проектов по поддержке реформ, развития малого и среднего бизнеса, модернизации энергетического сектора нашего государства трудно переоценить", – сказал Зеленский.

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Президент заверил немецкий бизнес, что Украина четко придерживается курса в ЕС, и заявил, что Украина намерена "синхронизировать и интегрировать свою экономику в хозяйственные системы Европейского Союза". Какие сферы сотрудничества самые важные:

  • диджитализация и IT;
  • энергетика и энергоэффективность;
  • инфраструктура и логистика;
  • аграрная и авиакосмическая отрасли.
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"Привлечение иностранных инвестиций – наш приоритет. С целью создания благоприятной инвестиционной среды в Украине осуществляются глубокие структурные реформы. В прошлом году нами принят закон о государственной поддержке инвестиций, который предусматривает сопровождение инвесторов, создающих новые рабочие места и реализуют инвестиционные проекты с объемом вложений от 20 млн евро", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 марта Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали важную декларацию, которая касается планов Украины по вступлению в ЕС.

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экономика Германия ЕС Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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