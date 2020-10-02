Зеленский ответил на слова "слуги народа" о помощи Киева Азербайджану

Иногда нардепы делают такие заявления, которые не должны попадать в СМИ, говорит президент

Президент Владимир Зеленский призвал не путать личные высказывания и официальную позицию государства, комментируя слова нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко о "военной помощи Украины для Азербайджана".

Реклама

Об этом глава государства заявил во время визита в Черновицкую область.

Зеленский напомнил, что Украина – свободная страна, в которой можно высказывать свое мнение, однако заметил, что иногда нардепы от различных партий делают такие заявления, которые не должны попадать в СМИ.

"Во-первых, это точно не полномочия какого-либо депутата (о решении предоставить военную помощь иностранному государству. – Ред.), а полномочия главы государства. Поэтому такой вопрос даже не может подниматься", – заявил Зеленский.

По его словам, речь не идет о том, что Киев будет предоставлять военную помощь какой-либо стране, поскольку Украина занимание понятную и взвешенную позицию и призывает Азербайджан и Армению к диалогу и деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

В то же время президент отметил, что в последние год-два у Украины сложились серьезные, мощные отношения с Азербайджаном на экономическом и геополитическом направлении.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И они также, когда мы говорим о Крыме, всегда поддерживают нашу территориальную целостность и говорят, что была незаконная аннексия", – добавил Зеленский.

Реклама

Напомним, в партии "Слуга народа" прокомментировали слова Людмилы Марченко, назвав их ее личным мнением, не отражающим позицию этой политической силы и государства.

Глава МВД Арсен Аваков также четко заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама