Зеленский ответил на петицию об увольнении Татарова из ОПУ

Президенту припомнили в петиции и уголовное дело Татарова, и его работу во времена Януковича

Зеленский не горит желанием увольнять заместителя Ермака. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием уволить замглавы ОПУ Олега Татарова, дав понять, что не собирается снимать его с должности.

Об этом говорится на сайте главы государства.

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Что требовали в петиции

Автор напомнил президенту, что Олег Татаров получил подозрение от НАБУ за помощь в хищении 81 млн грн на построении жилья нацгвардейцам и якобы с помощью должности в ОПУ принимал незаконные решения.

Во времена Революции Достоинства он получил звание заслуженного юриста Украины от Януковича и отрицал расстрел майдановцев беркутовцами.

В связи с этим президента попросили уволить Татарова из ОПУ.

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Что ответил Зеленский

Глава государства не дал четкий однозначный ответ, а сослался на Конституцию Украины, дав понять, что увольнения не будет.

"Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", – написал Зеленский.

В то же время автор петиции журналист Виталий Шабунин в Facebook написал, что "Владимир Зеленский отказался освободить Татарова".

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Как сообщали новости "Сегодня", в декабре 2020 года НАБУ сообщило о подозрении Татарову по делу "квартир Нацгвардии". Он подозревается в даче взятки вместе с экс-нардепом Микитасем, чтобы судебный эксперт предоставил "нужное" им заключение экспертизы, которое бы позволило "похоронить квартирное дело". После этого Татаров приостановил свои полномочия в ОПУ.