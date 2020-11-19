Зеленский ответил на петицию "евробляхеров" о растаможке автомобилей

После недавних протестов "евробляхеров" и петиции от них президент Владимир Зеленский обратился к главе парламента Дмитрию Разумкову с просьбой ускорить работу над законопроектами относительно доступной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

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Об этом говорится в ответе главы государства на петицию на сайте ОПУ.



Что требуют "евробляхеры"

Инициатор петиции попросил президента провести совместное совещание с фракцией "Слуга народа", чтобы депутаты приняли решение о немедленном включении в повестку дня заседания Комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексного законопроекта о доступном растаможивании (№ 3704, 3705 и 3706).

Сейчас на территории Украины находится более 750 тыс. автомобилей с европейской регистрацией. Растаможивание такого большого количества авто наполнит госбюджет не менее чем на 17 млрд гривен.

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Что ответил Зеленский

Глава государства поддерживает требования автомобилистов. Он сообщил, что 9 ноября состоялось заседание профильного комитета Рады, на котором обсуждали законопроекты о внесении изменений в Налоговой и Таможенный кодексы относительно ввоза в Украину "евроблях". В результате принято решение создать рабочую группу с привлечением представителей Кабмина для доработки комплексного законопроекта.

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"Для ускорения разрешения проблемной ситуации и выработки конструктивных решений с учетом позиций всех заинтересованных сторон мной направлено обращение к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив", – заявил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в июне в Раде предложили вернуть льготную растаможку "евроблях". Законопроекты предусматривают, что в течение 180 дней со дня вступления законов в силу "евробляхеры" смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тыс. гривен в госбюджет.

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