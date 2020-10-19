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Зеленский отреагировал на забитые "коронавирусные" больницы

19 октября, 13:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. – свободны

Президент Владимир Зеленский обеспокоен большой загруженностью больниц. Он поручил обеспечить необходимое количество мест для приема больных.

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Об этом шла речь во время селекторного совещания на Банковой, передает Офис президента.

Отмечается, что 571 миллион гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных с COVID-19. Также правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и на Донбассе.

Кроме того, рассматривается вариант с койками Национальной академии наук и больниц "Укрзализныци" в случае критической необходимости.

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"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что в больницах достаточно коек, обеспеченных кислородом", – сказал Владимир Зеленский.

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В свою очередь в Минздраве заявили, что сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. – свободны.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что "коронавирусные" больницы заполнены на две трети. В Украине уже почти 35 тысяч коек в больницах заняты пациентами с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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больницы Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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