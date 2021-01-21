Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости политики

Зеленский отреагировал на страшную трагедию в Харькове

21 января, 16:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию для выяснения причин трагедии

Президент Владимир Зеленский назвал страшной трагедией гибель людей в доме престарелых в Харькове. Он поручил министру внутренних дел взять этот вопрос под личный контроль.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он поручил Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации с пожаром, а также срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

Также президент поручил главе МВД Арсену Авакову открыть уголовное производство по факту смертельного пожара, взять этот вопрос под личный контроль и в скорейшие сроки назвать причины трагедии.

В тренде
В Европарламенте требуют заморозить Nord Stream 2: Одних призывов к России мало

"Призываю местные власти – руководителей городов и областей – максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования", – написал Зеленский.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", из-за пожара в доме престарелых погибли 15 человек и еще пятеро пострадали. Всего в доме находились 33 пожилых человека. Также появилось видео с места трагедии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков дом престарелых Владимир Зеленский пожар

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистра
Шмыгаль созывает срочное заседание Кабмина: за что спешат уволить замминистраПолитика
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл Байден
Не бросила любимых учеников и с титулом второй леди. Что мы знаем о Джилл БайденЗвездно
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо Байдене
Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо БайденеСША
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале ХаррисПолитика
"Это позор": Венгрия опять обратилась в ОБСЕ из-за УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять