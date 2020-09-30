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Зеленский отреагировал на смерть эмира Кувейта

30 сентября, 10:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сабах правил арабским государством 14 лет и умер в возрасте 91 года

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Кувейта в связи с кончиной эмира этого арабского государства Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Об этом он написал в Twitter.

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"С сожалением узнал о смерти Эмира Кувейта шейха Сабаха – выдающегося деятеля, дипломата и мецената, который посвятил жизнь служению народу, государству и развитии единого арабского мира на основе справедливости, равенства и безопасности. Разделяем скорбь Кувейта", – написал глава государства.

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Отметим, что в середине "нулевых" Джабер ас-Сабах пришел к власти в Кувейте из-за проблем со здоровьем у его родственников-предшественников. Так, в 2006 году от инсульта умер Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, после чего руководить страной стал наследный принц 75-летний Саад аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах. Но из-за его тяжелой болезни и неспособности выполнять свои обязанности кабинет министров Кувейта начал процедуру отстранения эмира от власти. В результате Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах согласился возглавить государство и правил им до вчерашнего дня. Умер он в возрасте 91 года.

Напомним, в 2018 году пятый президент Украины Петр Порошенко приезжал в Кувейт, где встречался с Сабахом. Они даже договорились об упрощении визового режима между Украиной и Кувейтом.

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Кувейт смерть Владимир Зеленский эмир

Источник: Сегодня

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