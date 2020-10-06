Зеленский отреагировал на разговор Макрона и Путина об измении Конституции Украины

Несмотря на желание Путина изменить Конституцию Украины, президент Владимир Зеленский четко дал понять, что никто в мире, кроме украинского народа, не может влиять на Основной закон в нашей стране.

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Об этом он сказал в интервью изданию Politico Europe, передает ОПУ.

Он напомнил, что когда началась война, была необходимость в мирном соглашении, коим стал "Минск", хотя сам президент не доволен этим документом.

"Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", – сказал Зеленский.

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Журналист рассказал главе государства, что на конференции в Париже с участием президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина состоялся разговор о том, что Украина должна изменить свою Конституцию. На это президент Украины объяснил, кто имеет право изменить украинский Основной закон.

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"Когда мы говорим об одном из пунктов "Минска" – предоставление особого статуса или изменения в Конституцию, о которых, как вы говорите, говорили Макрон и Путин, я откровенно говорю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, – регулирует изменения Конституции согласно с децентрализацией. Мы меняем децентрализацию, голосуем важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбассу, которые они хотят. Я считаю, что главное – это функционал того или иного пункта. Функционал этого пункта предполагает именно такое решение, и это самое главное. Никто не может влиять на изменение Конституции Украины, кроме народа Украины. Это предусматривается только в таком формате", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации, которым предлагаются изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Стоит отметить, что в перечень административно-территориальных единиц предлагается внести АР Крым, а вот об особом статусе Донбасса и Севастополя ничего не говорится. Комитет Рады поддержал документ и он был направлен в Конституционный суд. Читайте подробней, что значит законопроект Зеленского по децентрализации.

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